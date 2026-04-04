באופן חריג: צה"ל באזהרת פינוי לגבול לבנון וסוריה

דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי חריגה למעבר הגבול בין סוריה ולבנון: "הישארות באזור זה מסכנת את חייכם"

לקראת תקיפה חריגה: דובר צה"ל בערבית פרסם כעת (מוצ"ש) אזהרת פינוי למעבר "אלמצנע" בין סוריה ולבנון והכביש הסמוך אליו. זאת בעקבות השימוש של חיזבאללה בגבול להברחת אמצעי לחימה.

"זו אזהרה דחופה לכל הנמצאים באזור מעבר אלמצנע בגבול סוריה-לבנון, ולכל הנוסעים בדרך M30" נאמר. "עקב שימוש חיזבאללה במעבר אלמצנע למטרות צבאיות ולהברחת אמצעי לחימה, צה"ל מתכוון לבצע תקיפות על המעבר בקרוב".

"למען ביטחונכם, אנו קוראים לכל הנמצאים בקרבת המעבר וכל מי שנמצא באזור המסומן באדום על פי המפה לפנות אותו מיד" הוסיפו. "הישארות באזור זה מסכנת את חייכם".