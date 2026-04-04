בגלל המלחמה: השינוי בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות

עצמאות תחת אש: השינוי הדרמטי בטקס המשואות שממחיש את המציאות הביטחונית החדשה של ישראל

מדינת ישראל נערכת ליום עצמאות שונה מהרגיל: בעקבות המלחמה המתמשכת מול איראן והמתיחות הביטחונית הגבוהה, הוחלט כי טקס הדלקת המשואות המרכזי בהר הרצל לא יתקיים בשידור חי, אלא יצולם מראש ללא קהל. כך פורסם הערב (מוצ"ש) בחדשות 12.

כרגע מסתמן: הטקס יוקלט בחמישה או שישה ימי צילום. בכל יום חלק אחר של הטקס וללא נוכחות קהל. . גם טקסי יום השואה והזיכרון יוקלטו מראש. רוב טקסי יום השואה כבר הוקלטו.

ההחלטה התקבלה בדרגים הגבוהים מתוך הבנה כי הלחימה עלולה להימשך גם במהלך החג, דבר שמעלה חשש ממשי לשיבושים עקב ירי טילים או איומים אוויריים אחרים. צילום הטקס מראש יאפשר לשמור על כבוד המעמד ועל ביטחון המשתתפים, תוך הימנעות מהתקהלות המונית שעלולה להפוך למטרה.

למרות היעדר הקהל והשידור המוקלט, בצה"ל ובמשרד התחבורה (האמון על הטקס) מבטיחים הפקה שתעביר את עוצמת הרוח הישראלית. עם זאת, רבים בציבור חשים כי מדובר בסימן נוסף למורכבות המציאות הביטחונית החדשה, המשנה סדרי עולם גם ברגעים המקודשים ביותר של המדינה.

נזכיר כי גם בשנה שעברה, הטקס לא שודר בשידור חי, בעקבות שריפת הענק שאירעה ביערות ירושלים - שעות לפני האירוע.