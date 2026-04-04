צה"ל מאשר: הותקף מתחם פטרוכימי באיראן המשמש לייצור אמל"ח

בצה"ל אישרו כי חיל האוויר תקף באיראן את המתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור חומרים כימיים עבור אמצעי לחימה

בצה"ל אישרו כי חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, תקף מוקדם יותר היום (שבת) תשתיות במתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור וייצוא חומרים כימיים לכוחות החמושים הכפופים למשטר במאהשהר שבדרום-מערב איראן.

היעדים שהותקפו צילום: דובר צה

במסגרת התקיפות, הותקף אתר בו הוקמה אחת משתי תשתיות מרכזיות ששימשה לייצור חומרים לחומרי נפץ, טילים בליסטיים ואמצעי לחימה נוספים. בצה"ל אמרו כי מדובר באחד האתרים המרכזיים בו מיוצר חומר הכרחי לטילים בליסטיים.

מפעלים פטרוכימיים צילום: דובר צה

"הפגיעה בתשתיות אלו תשבש את יכולתו של המשטר להשתמש בחומרים המיוצרים במפעל לייצור אמצעי לחימה מסוגים שונים המיועדים לפגיעה במדינת ישראל ובמדינות נוספות במזרח התיכון" נמסר מדובר צה"ל. "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".