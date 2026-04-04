השירות המטאורולוגי בעדכון משמח: "כבר מחר"

השירות המטאורולוגי מסכם את סוף השבוע האחרון ומעניק הצצה למה שמצפוי לקרות בימים הקרובים

על פי השירות המטאורולוגי האובך שליווה אותנו ביממות האחרונות בדרכו צפונה ומזרחה ומחר כבר תשתפר הראות.

בשעות הבוקר של יום א' יתחיל לרדת גשם שיתמקד בצפון הארץ. בהמשך היום הוא יכול להגיע גם למרכז אבל לא בכמויות גדולות.

ביום ב'תיהיה הפוגה בגשמים אבל בערב החג ובחג (שלישי ורביעי), צפויה ירידה בטמפרטורות וגשם ירד משמעותי יותר בפריסה נרחבת, מצפון ועד מרכז הנגב, וקיימת סכנת שיטפונות בנחלי ים המלח הנגב והערבה ביומיים הללו.

המודלים ארוכי הטווח צופים שינוי מגמה לאחר הפסח וטמפרטורות מעל הממוצע במחצית השניה של חודש אפריל (תכן שאף משמעותית מעל לממוצע).