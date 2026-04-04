הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

בתום הערכת מצב שנערכה הערב, הודיע פיקוד העורף כי מדיניות ההתגוננות של הציבור נותרה ללא שינוי. ההנחיות הנוכחיות יהיו בתוקף עד ליום שני, ה-6 באפריל 2026, בשעה 20:00.

על פי המפה המעודכנת, ברוב אזורי הארץ (המסומנים בצהוב), כולל גליל תחתון, הכרמל, שומרון, יהודה ושפלת יהודה, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ומקומות עבודה במבנים המאפשרים הגעה למרחב מוגן תקני. עם זאת, התקהלויות באזורים אלו מוגבלות לעד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 100 אנשים במבנה.

באזורי קו העימות, גולן, מרכז הגליל והעמקים (המסומנים בכתום), אין לקיים פעילויות חינוכיות וההתקהלויות מוגבלות לעד 50 אנשים בלבד. בכל מקרה, החופים נותרים סגורים לציבור.