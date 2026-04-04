הפלת המטוס באיראן: הטייס חולץ, חיפושים אחר הנווט הנעדר

בארה"ב אישרו כי טייס מטוס הקרב שהופל אמש באיראן חולץ אחרי ההתרסקות, וכעת נמשכים החיפושים אחרי נווט המטוס שעדיין נעדר

יום אחרי שדווח לראשונה על הפלת מטוס הקרב האמריקני מעל שמי איראן, בארה"ב אישרו הלילה (בין שישי לשבת) כי טייס המטוס חולץ אחרי ההתרסקות. עם זאת, כוחות אמריקנים ממשיכים כעת בחיפושים אחרי נווט המטוס, שעדיין נעדר.

לפי הדיווח בעיתון ה"טלגרף" הבריטי, כוחות קומנדו של צבא ארה"ב פתחו במבצע חילוץ במטרה לאתר את הנווט הנעדר בשטח. מנגד, בעיתון ה"ניו יורק טיימס" דווח כי משמרות המהפכה פעלו לכיתור האזור שבו נערכו החיפושים.

מוקדם יותר היום, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סירב להתייחס למאמצי החילוץ בשטח, אך אמר בראיון לרשת NBC כי הוא "עדיין לא מוכן לומר מה ארה"ב תעשה אם הנווט ייפגע".