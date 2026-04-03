יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על צביקה הדר

כולנו מכירים את צביקה הדר - מהבדיחות של "הקומדי סטור", דרך "שמש" ועד הרגעים הגדולים של "כוכב נולד". אבל מאחורי המסך והצחוקים, יש סיפור הרבה יותר מעניין ממה שחשבתם. לרגל יום הולדתו, הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. צבי פרוכטר או צביקה הדר?

צביקה הדר נולד בשם צבי פרוכטר בשכונה ד' בבאר שבע, להורים שעלו מרומניה. רק בהמשך הדרך אימץ את השם שכולנו מכירים היום.

2. התחיל בכלל במסלול צבאי

לפני הבמה והטלוויזיה, שירת כקצין במערך הנ"מ והגיע לדרגת רב-סרן במילואים.

צביקה הדר צילום: צילום: Miriam Alster / Flash90

3. למד משחק - אבל פרץ בדרך אחרת

אחרי הצבא למד תיאטרון באוניברסיטת תל אביב, אבל מהר מאוד נמשך דווקא להומור ולסטנד-אפ.

4. הפריצה עם "הקומדי סטור"

בשנות ה-90 הצטרף ל"הקומדי סטור" - תוכנית מערכונים שהפכה ללהיט גדול. שם נחשף לראשונה לקהל הרחב, והפך במהירות לאחד הקומיקאים הכי בולטים בארץ.

5. ז'וז'ו חלסטרה הפך לתופעה

אחת הדמויות הכי מזוהות איתו, שהתחילה כפינה קומית והפכה לאייקון תרבות שעד היום מצטטים.

צביקה הדר צילום: (צילום: משה שי / פלאש90)

6. ההצלחה הגדולה עם "שמש"

בסוף שנות ה-90 כיכב ויצר את הסדרה "שמש", שהפכה לאחת הסדרות האהובות בישראל ונשארה פופולרית גם שנים אחרי.

7. האיש שהוביל את "כוכב נולד"



כמנחה התוכנית, הוא היה שם בכל רגע משמעותי - והפך לפנים של אחת התוכניות הכי מצליחות בתולדות הטלוויזיה הישראלית.

8. לא רק על המסך - גם מאחורי הקלעים

מעבר להנחיה, הדר היה שותף ליצירה ולהפקה של תוכניות כמו "נולד לרקוד" ו"השיר שלנו", וגם המשיך להיות מעורב בהפקה של "כוכב נולד" ו"הכוכב הבא"- כך שההשפעה שלו לא נעצרה רק מול המצלמה.

כוכב נולד 2 צילום: זוכרים את כוכב נולד? (באדיבות קשת)

9. רגע בריאותי מטלטל

בשנת 2012 עבר דום לב והובהל לבית החולים - אירוע ששינה את אורח חייו.

10. ממשיך להיות חלק מהמסך גם היום

אחרי יותר משלושה עשורים בתעשייה, הוא עדיין פעיל, מנחה, משחק וממשיך להיות רלוונטי גם לדור החדש.