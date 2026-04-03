יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אבי טולדנו

מהזיוף שהוביל לעלייה לישראל, דרך כמעט זכייה באירוויזיון ועד הקריירה של הבת ליהי - הסיפור של אבי טולדנו רחוק ממה שחשבתם. 10 רגעים, פרטים וסיפורים שמאחורי אחד הקולות הגדולים במוזיקה הישראלית

כולנו מכירים את הקול, את השירים ואת הנוכחות הבלתי נגמרת על הבמה - אבל כמה אנחנו באמת יודעים על אבי טולדנו? לרגל יום הולדתו, חזרנו ל-10 רגעים, סיפורים ופרטים שהפכו אותו לאחד האמנים הכי משמעותיים במוזיקה הישראלית.

1. נולד במרוקו - ועשה דרך לא שגרתית לישראל

אבי טולדנו נולד במקנס שבמרוקו, ובהמשך עבר עם משפחתו לקזבלנקה. כבר כנער התחבר לרעיון הציוני, ובגיל צעיר קיבל החלטה דרמטית - לעלות לישראל, גם אם זה אומר לזייף את חתימת אביו כדי שזה יקרה.

2. הכישרון התגלה עוד לפני הגיוס

עוד לפני שהתגייס לצבא, טולדנו כבר שלח שירים לתוכנית הרדיו "תשואות ראשונות". שם שמעו אותו לראשונה - ואחד המלחינים הבכירים בארץ זיהה מיד את הפוטנציאל.

3. השיר ששינה את הכל

השיר "זוהי יפו" היה נקודת המפנה הראשונה בקריירה שלו. הוא הפך ללהיט גדול, והציב את טולדנו כאחד הקולות הבולטים של התקופה עוד לפני שהספיק לבנות קריירה מלאה.

4. הכוכב של להקת השריון

במהלך השירות הצבאי בלהקת גייסות השריון, טולדנו כבר היה מהשמות הבולטים על הבמה. הוא ביצע שירים שהפכו לאהובים במיוחד - והוכיח שמדובר בהרבה יותר מזמר של שיר אחד.

5. לא רק זמר - גם יוצר משמעותי

לאורך השנים טולדנו לא הסתפק רק בביצוע, אלא כתב והלחין חלק גדול מהשירים שלו - וגם לאחרים. היצירה מבחינתו הייתה חלק בלתי נפרד מהדרך, לא רק הביצוע על הבמה.

6. כמעט הביא את הניצחון לאירוויזיון

בשנת 1982 ייצג את ישראל עם השיר "הורה" - והגיע למקום השני. זה היה רגע ששם אותו במרכז הבמה הבינלאומית, והפך לאחד השיאים הגדולים בקריירה שלו.

7. מאחורי להיט אירוויזיוני נוסף

שנה אחרי, הוא כבר היה בצד השני - כמלחין. טולדנו כתב את הלחן לשיר "חי" של עפרה חזה, שהפך לאחד השירים הכי מזוהים עם ישראל באירוויזיון.

8. הקריירה לא נעצרה במוזיקה

עם השנים הרחיב את העשייה גם למשחק, והופיע בין היתר בסדרות טלוויזיה. הדור הצעיר אולי מכיר אותו דווקא מהמסך – ולא רק מהשירים.

9. הדור הבא: ליהי טולדנו על הבמות

הבת שלו, ליהי טולדנו, כבר בונה לעצמה שם בעולם הבידור - עם תפקידים במחזות זמר כמו "קברט" ו"היפה והחיה", לצד שירים שהיא מוציאה בעצמה. היום היא מוכרת בעיקר בקרב הקהל הצעיר, שמתחבר אליה בדרך אחרת אבל עם אותו שם משפחה שממשיך להדהד.

10. גם אחרי עשרות שנים - עדיין יוצר

יותר מחמישה עשורים אחרי שהתחיל, טולדנו עדיין פעיל. הוא ממשיך להוציא מוזיקה חדשה ולהופיע - הוכחה לכך שמדובר באמן שלא באמת יורד מהבמה.












