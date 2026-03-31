כוחות המנהל האזרחי חילצו שלושה ישראלים ממסעדה בקלקיליה

כוחות של המנהל האזרחי חילצו הערב (שלישי) שלושה יהודים מתוך מסעדה הממוקמת בעיר הפלסטינית קלקיליה. האירוע החל לפני זמן קצר, עם קבלת דיווח במנהל האזרחי אודות האזרחים הישראלים שנצפו במרחב העיר.

הישראלים אותרו בשטח העיר, הממוקמת בגזרת החטיבה המרחבית אפרים, כשהם שוהים שם תוך סיכון ממשי לשלומם. עם קבלת הדיווח על האירוע החריג, קציני מפקדת התיאום והקישור אפרים נכנסו לפעולה מהירה.

הקצינים פעלו בשטח במטרה להעניק הגנה מיידית לישראלים ששהו במסעדה בלב העיר. במקביל לפעולות ההגנה, הם דאגו להעברתם הבטוחה לידי כוחות הביטחון באמצעות הפעלת ערוצי התיאום.

מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי האזרחים נכנסו לעיר הפלסטינית במטרה לאכול במסעדה במרחב. כל האירוע התרחש והסתיים בשלום, אך במערכת הביטחון מדגישים כי הצעד נעשה תוך סיכון ממשי לחייהם.