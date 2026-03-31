דיווח: נתניהו ניסה לשכנע את גרוניס לתמוך במינוי גופמן לראש המוסד

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים בימים האחרונים פגישה אישית וחריגה עם יו"ר הוועדה למינוי בכירים, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס, בניסיון לקדם את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים בימים האחרונים פגישה אישית וחריגה עם יו"ר הוועדה למינוי בכירים, אשר גרוניס, זאת על רקע הליך מינויו של רומן גופמן לראש המוסד כך פרסם לראשונה כתב המשפט אביעד גליקמן .

על פי הדיווח מטרת הפגישה הייתה לנסות ולגייס את תמיכתו של השופט גרוניס אשר יושב בראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה באישור המינוי.

לפי גורמים המעורים בפרטי הדיונים, גרוניס מצוי בשלב זה בעמדת מיעוט בתוך הוועדה, וסבור כי קיימת "בעייתיות רבה מאוד" במינויו של גופמן לתפקיד.

הוועדה למינוי בכירים, הבוחנת את טוהר המידות והתאמת המועמדים לתפקידים הרגישים בשירות הציבורי, צפויה לפרסם את החלטתה הסופית בנושא בתקופה הקרובה.