נשיא סוריה טוען: "הגענו לנקודות טובות במו"מ, אך ישראל נסוגה"

מי באמת עומד מאחורי אל ג'ולאני והמורדים בסוריה?

אחמד א-שרע התייחס למו"מ ואמר כי ישראל פעלה "באופן שלילי" מאז כניסתנו לדמשק; לדבריו, נוהלו מגעים עקיפים וישירים אך "ברגעים האחרונים חל שינוי בעמדה הישראלית"

נשיא סוריה אחמד אחמד א-שרע התייחס היום (שלישי) למתיחות מול ישראל, וטען כי מאז כניסת הנהגתו לדמשק, ישראל פועלת כלפי סוריה "באופן שלילי". את הדברים אמר בנאום שנשא במכון המחקר צ'אטהאם האוס בלונדון.

לדבריו, ישראל ביצעה תקיפות רבות בשטח סוריה, ואף התקדמה לעבר מספר עמדות, תוך הפרת גבולות הסכם 1974 שלדבריו "החזיק מעמד יותר מ-50 שנה".

א-שרע ציין כי סוריה ניסתה לפעול באמצעות דיאלוג מול ישראל, תחילה במגעים עקיפים ובהמשך גם במגעים ישירים. "הגענו לנקודות טובות", אמר, אך הוסיף כי "תמיד ברגעים האחרונים אנחנו מגלים שיש שינוי בעמדה הישראלית".

בסוריה לא פירטו מהם הנושאים שנדונו במסגרת המגעים או מה היו נקודות המחלוקת המרכזיות, ולא נמסרה תגובה רשמית מצד ישראל לדברים.

כאמור בתחילת השנה היה אמור להיות מספר מפגשים בין בכירים מישראל ומסוריה, בתיווכו של השליח האמריקני טום ברק. המפגשים ייערכו בפריז.

מהצד הישראלי השתתפו ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, כנציג רשמי לשיחות. לפי גורמים המעורים בפרטים, מדובר במפגש מדיני-ביטחוני שמטרתו בחינת ערוצי הידברות והתקדמות בסוגיות אזוריות, ללא פרסום פומבי של סדר היום המלא.

בחודש נובמבר של שנה שעברה חשף א-שרע את הדרישה הסורית היא חזרה לקווי ה-8 בדצמבר, כלומר לפני תפיסת קו התלים בסוריה השולטים על דרום מערב המדינה: "אנחנו מנהלים משא ומתן ישיר עם ישראל והתקדמנו כברת דרך לקראת הסכם. אך כדי להגיע להסכם סופי, על ישראל לסגת לגבולות שלפני 8 בדצמבר".