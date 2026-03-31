דיווח: זיו אגמון ממשיך לעבוד בלשכת ראש הממשלה

למרות ההודעה על פרישה מהחיים הציבוריים בעקבות סערת האמירות הגזעניות, דוברו של נתניהו לשעבר נצפה בימים האחרונים בלשכה. גורמים במשרד רה"מ מאשרים: "הוא נוכח במשרד ולוקח חלק פעיל בעבודה השוטפת"

שבוע בלבד לאחר שהודיע על התפטרותו המיידית ועל פרישה מוחלטת מהחיים הציבוריים, מתברר כי זיו אגמון עדיין לוקח חלק פעיל בנעשה בתוך הלשכה. על פי דיווחים של גורמים במשרד ראש הממשלה, אגמון נצפה בימים האחרונים במשרד כשהוא ממשיך לעבוד ולסייע בניהול העבודה השוטפת, למרות העננה הכבדה שהובילה לעזיבתו.

"הוא נוכח במשרד ולוקח חלק בעבודה"

כזכור, אגמון הודיע על התפטרותו ביום רביעי האחרון , יממה בלבד לאחר שנחשפו ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12 התכתבויות ואמירות קשות המיוחסות לו. בציטוטים שנחשפו, כינה אגמון חברי כנסת מהליכוד בכינויי גנאי על רקע עדתי, בהם "מרוקאים בבונים", ואף תקף בחריפות את התנהלות רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו.



גיבוי מפתיע לזיו אגמון: "אף פעם לא הרגשתי ממנו גזענות"

התפטרות בצל "רצח אופי"

בהודעת הפרישה שלו בשבוע שעבר, טען אגמון כי נעשה לו "רצח אופי" וכי דבריו הוצאו מהקשרם על ידי חבר קרוב שבגד באמונו. אגמון, שנחשב לאחת הדמויות המקורבות ביותר לבני משפחת נתניהו, שימש קודם לכן כיועצה הצמוד של שרה נתניהו לפני שקודם לתפקיד הדובר המדיני ביוני 2025.