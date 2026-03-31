אבל בעולם הספורט: העיתונאי משה שיינמן הלך לעולמו

עולם הספורט והתקשורת בישראל נפרד היום (שלישי) מאחד מבכירי עיתונאיו, משה שיינמן, שהלך לעולמו בגיל 83 לאחר מאבק במחלת הסרטן. שיינמן, חתן פרס מפעל חיים בספורט לשנת 2011, ליווה את הספורט הישראלי במשך עשורים ושימש כדמות מפתח במערכת "ידיעות אחרונות" וכיושב ראש תא כתבי הספורט באגודת העיתונאים בתל אביב.

שיינמן החל את דרכו המקצועית כבר בגיל 21 במערכת "ידיעות אחרונות", שם הופקד על סיקור קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. עם השנים התרחבה פעילותו והוא הפך לכתב המרכזי שכיסה את פעילות ההתאחדות לכדורגל, מרכזי הספורט השונים ויתר הקבוצות התל-אביביות, בהן הפועל, שמשון ובית"ר. המקצועיות והידע הרב שלו הובילו אותו בשנת 2006 למינוי כסגן עורך מדור הספורט של העיתון, תפקיד בו כיהן בהערכה רבה.

במהלך הקריירה הענפה שלו היה חתום שיינמן על הישגים עיתונאיים יוצאי דופן וראיונות שנחרתו בזיכרון הציבורי. בין היתר, הוא סיקר בהרחבה את אסון המכביה והביא לקוראים את הריאיון הבלעדי והמרגש עם כדורסלן העבר אולסי פרי בעת שהיה כלוא בארצות הברית. לצד זאת, ערך כתבות ספורט רבות מרחבי אסיה ואירופה, והיה מזוהה עם כתיבה מעמיקה וחדה שחיברה בין עולם הספורט לאירועי השעה.

בשנים האחרונות המשיך שיינמן להיות פעיל בזירה הציבורית של העיתונאים, ואף העיד בשנת 2017 במסגרת חקירת "תיק 2000" כמי שהיה בקיא במתרחש בצמרת העיתון בו עבד. מותו מסמן סוף עידן בעיתונות הספורט הקלאסית, כשהוא מותיר אחריו דורות של עיתונאים שלמדו ממנו את רזי המקצוע. יהי זכרו ברוך.