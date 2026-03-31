יאיר נתניהו מתפוצץ מכעס: ״מנוולים, הם ניסו להשתיק אותי!״

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה נתניהו, תקף היום (שלישי) את חדשות 12.

‏בדבריו הוא כתב: ״עד כמה n12 מנוולים? הם פרסמו ציטוט נגדי של אחד הדמויות האנטי ישראליות הבולטות כיום באמריקה (בלי לספר לעוקבים שלהם על האנטישמיות, בואכה נאציות של אותה דמות) ועוד הציגו אותו בתור היועץ הבכיר של טראמפ (למרות שהוא פוטר על ידו בבושת פנים ב2017).

אני הגבתי תגובה מפורטת שמסבירה כל זאת, ועל כך שדבריו כאילו אני באמריקה כעת הם שקר בגלל שאני בישראל, ועל כך שאני שירתתי בדובר צה״ל ואין לי הכשרה קרבית (בדיוק כמו כמעט כל הכתבים שלהם ששירתו בגלי צה״ל) וכי הם מעולם לא התעניינו בילדיהם של אולמרט, ברק, ליברמן, לפיד וכו, ולסיום שאלתי היכן משרתים ילדיו של השותף הקואליציוני הבכיר שלהם מנסור עבאס״.

עוד הוסיף נתניהו הצעיר: ״לתדהמתי גיליתי שהם פשוט מחקו את התגובה שלי! כמה חלאה אתה צריך להיות בשביל לפרסם דברי בלע נגד אזרח פרטי בעמוד האינסטגרם הענק שלך, ואז שאותו אזרח פרטי מגן על עצמו בתגובה לאותו פוסט, אתה משתיק אותו ומוחק את התגובה שלו ולא נותן לו להתגונן?!״.

מאוחר יותר, נתניהו הגיב בפעם השניה לפוסט של חדשות 12. הפעם הוא כתב כי הוא עושה צילום מסך בכדי לבדוק האם אם ימחקו את התגובה שלו שוב.