נתניהו בנאום לקראת חג הפסח: "הנחתנו 10 מכות על איראן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג בהצהרה לציבור את תמונת המצב ביום ה-32 למבצע, טען להיפוך במאזן הכוחות מול איראן, הדגיש את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית ומדינות האזור, והעריך כי המשטר בטהרן עשוי ליפול בהמשך

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שלישי) הצהרה לציבור , על רקע היום ה-32 למבצע שאגת הארי. בדבריו פירט ראש הממשלה את השינויים האסטרטגיים שהושגו לאחרונה אל מול משטר האייתולות וציין את המחיר הכבד ששילמה טהראן על ניסיונותיה לפגוע בישראל.

בראשית דבריו, נתניהו השווה בין המאבק הנוכחי לבין סיפור יציאת מצרים, ואמר כי "אחרי עשר מכות מצרים פרעה עדיין ניסה לפגוע בעם ישראל, וכולנו יודעים איך זה הסתיים".

בהתייחסות ישירה למאבק האזורי, טען כי חל שינוי משמעותי במאזן הכוחות: "איראן ביקשה לחנוק אותנו, היום אנחנו חונקים אותה". עוד הוסיף כי לאורך השנים השקיעה איראן סכומים אדירים בניסיונות לפגוע בישראל, אך לדבריו "הכסף הזה ירד לטמיון".

נתניהו התייחס גם לזירה הבינלאומית וציין כי ישראל אינה פועלת לבדה: "נלחמנו לבד בעבר, היום אנחנו נלחמים כתף אל כתף עם ארצות הברית ויוצרים בריתות חזקות עם מדינות האזור".

בנוסף, העריך כי המשטר האיראני עשוי ליפול בעתיד: "במוקדם או במאוחר המשטר האיראני יפול".

בסיום דבריו פנה לאולפנים ולגורמי אופוזיציה, ואמר: "מה קרה לכם? תרימו את המורל של הצד שלנו, התחברו לרוח הגבורה והניצחון של לוחמינו".