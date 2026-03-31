ירי נרחב מלבנון: אזעקות בחיפה ואזורים רבים בצפון

אזעקות בלתי פוסקות נשמעו בחיפה, בקריות וברחבי הצפון אחרי שלפחות 20 רקטות שוגרו מלבנון לעבר ישראל. צוותים יצאו לסרוק בעקבות דיווחים על נפילות

אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (שלישי) בחיפה, בקריות, בכרמיאל ובאזורים רבים בצפון בעקבות שיגור של מטחי רקטות כבדים מלבנון.

על פי ההערכות, לפחות 20 רקטות שוגרו לאזור במספר מטחים שנמשכו כ-20 דקות. במקביל נרשמו התראות נרחבות על חדירות כטב"מים באזורים רבים בגבול הצפוני. עם זאת, דובר צה"ל אפי דפרין אמר כי לא היה מידע מודיעיני מקדים על תכנון של חיזבאללה לירי כבד הערב.

ממד"א נמסר כי צוותים יצאו לסרוק בזירות סמוך לצפת, בכרמיאל, בקריית חיים ובאזור שער העמקים בעקבות דיווחים על נפילות. בשלב זה לא דווח על נפגעים.

זו הפעם השנייה הערב שבה נשמעו אזעקות בחיפה ובקריות, אחרי שסמוך לשעה 18:00 דווח על מספר רקטות ששוגרו מלבנון לעבר האזור. חלק מהם יורטו, ושאר הרקטות נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק.

פרטים נוספים מיד