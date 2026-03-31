הרב אברהם סתיו מגיב למתקפה של עמית סגל: "סומכים על הקוראים"

הרב אברהם סתיו מגיב למתקפה של עמית סגל על עלון שבת 'הדור', לאחר שבמערכת החליטו לפרסם טור של איש השמאל החילוני קיצוני נאור נרקיס

בפוסט שפרסם הסביר הרב סתיו את השיקולים לפרסם את המאמר של נרקיס: "נאור נרקיס הוא פעיל שמאל חילוני קיצוני. הפרובוקציות וההטרלות שלו הן שטחיות ולפעמים גובלות באלימות. אך מכיוון שהוא נמצא שם, מטריל ובועט, היה ערך בטור של עקיבא נוביק מן השבוע שעבר ('נרקיסיזם') שהציג אותו בשטחיותו ובקיצוניותו".

הוא המשיך וכתב: "אם יש דבר שאנשי קצה 'ליברלים' ניזונים ממנו, הוא הטיעון שמפחדים מן האמת שהם נושאים. לכן כשנרקיס ביקש להגיב לטור של עקיבא, נענינו בחיוב. ראינו חשיבות בכך שהציבור יוכל לשפוט באופן ישיר את האיש ועמדותיו. ולמען הסר כל צל של ספק צירפנו תגובה שמבהירה מהי עמדתנו ביחס לדבריו".

"עלון 'הדור' משתדל מאז היווסדו לקיים שיח פתוח והוגן גם עם עמדות קצה, מימין ומשמאל, ולהתמודד בלי מורא עם כל ארבעת הבנים שעל שולחן הסדר. אנו סומכים על הקוראים שיידעו להבחין ברמת הטיעונים, וגם מן המפגש הזה יצאו מחוזקים".