כטב"ם פצע 3 לוחמים בלבנון; החוליה ששיגרה אותו חוסלה מיד

לוחמי אוגדה 146 סגרו מעגל מהיר בדרום לבנון. לאחר ששלושה לוחמים מצוות הקרב של חטיבה 226 נפצעו בינוני מפגיעת כטב"ם, הכוחות חיסלו בתוך דקות את חוליית המחבלים ששיגרה אותו

אמש (שני), במהלך פעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, נפגעו כוחות צה"ל מתקיפת כלי טיס בלתי מאויש. מדובר בלוחמי צוות הקרב של חטיבה 226 הפועלים בגזרה. כתוצאה מהפגיעה, שלושה לוחמים נפצעו באורח בינוני.

הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו בפרטים. בצה"ל לא המתינו, וביצעו סגירת מעגל מהירה במיוחד נגד חוליית המחבלים. בתוך דקות מרגע הפגיעה, כוחות אוגדה 146 זיהו את מקור השיגור.





דובר צה"ל

חיסול מהיר בדרום לבנון

בסיוע של חטיבת האש 213, הכוחות תקפו וחיסלו את המחבלים ששיגרו את הכלי. בצה"ל מבהירים כי הפעילות הקרקעית נמשכת, כפי שפורסם בסרוגים, במטרה להסיר את האיום מהצפון.

מדובר צה"ל נמסר לאחר התקרית כי הצבא ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה. עוד הודגש כי הארגון פועל בחסות איראן, וצה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי ישראל.