"לגורל היו תוכניות משלו": הבשורה המרגשת של מעיין אדם לחג

רגע לפני הליך פונדקאות, אשת התקשורת מעיין אדם חושפת כי היא מצפה לתינוק שלישי: "מחכים לך בשולחן החג בשנה הבאה"

בשורה משמחת ומרגשת במיוחד הגיעה היום (שלישי) מכיוונה של אשת התקשורת והמשפיענית מעיין אדם. בפוסט חגיגי וחשוף שפרסמה ברשתות החברתיות, שיתפה אדם את עוקביה כי היא בהיריון שלישי, וזאת בניגוד לכל התחזיות והתכנונים המוקדמים של בני הזוג.

הגילוי המפתיע מגיע בנקודת זמן רגישה במיוחד. אדם חשפה כי היא ובן זוגה כבר היו בעיצומם של הכנות לקראת הליך פונדקאות, לאחר שחשבו כי זו הדרך היחידה להרחיב את המשפחה בעת הזו. "רגע לפני שהתחלנו הליך פונדקאות, לגורל היו תוכניות משלו", כתבה בפוסט המלווה בתמונה מרגשת.

"אמן פרי בטן לכל מי שכמהה"

אדם, שחוותה אובדן אישי קשה עם נפילת אחותה מפל בטבח ה-7 באוקטובר, זוכה כעת לרגע של אור בתוך השכול. בפוסט היא הביעה את התרגשותה לקראת התרחבות המשפחה: "מופתעים, מתרגשים ומצפים לך בשולחן החג שנה הבאה".