במסגרת תקיפה ממוקדת במרחב נוצירת, צה"ל וחיל הים חיסלו את אברהים אלחלדי, מחבל שהיווה מוקד ידע ותכנן פיגועים נגד כוחותינו. בצה"ל מבהירים כי הכוחות פרוסים בהתאם להסכם ויסירו כל איום

י"ג ניסן התשפ"ו
סיכול מהים: צה"ל חיסל בכיר במערך הימי של חמאס
ספינת טילים (סטי"ל) של חיל הים צילום: דובר צה"ל

צה"ל חיסל אתמול (שני) מחבל מרכזי במערך הימי של חמאס. התקיפה הממוקדת במרחב נוצירת בוצעה בהכוונת חיל הים וחיסלה את אברהים אלחלדי.

המחבל שחוסל היווה מוקד ידע משמעותי בארגון הטרור. במסגרת תפקידו, אלחלדי תכנן והוביל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל מהזירה הימית ברצועת עזה.

דובר צה"ל

בצבא מציינים כי טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי למזער פגיעה באזרחים. הפעולה התבססה על שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני מקיף.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב הרצועה. ההיערכות בשטח מתקיימת בהתאם להסכם הקיים. בצה"ל מדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על חייהם.

חיל הים דובר צה"ל חמאס

