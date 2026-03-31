סיכול מהים: צה"ל חיסל בכיר במערך הימי של חמאס

צה"ל חיסל אתמול (שני) מחבל מרכזי במערך הימי של חמאס. התקיפה הממוקדת במרחב נוצירת בוצעה בהכוונת חיל הים וחיסלה את אברהים אלחלדי.
המחבל שחוסל היווה מוקד ידע משמעותי בארגון הטרור. במסגרת תפקידו, אלחלדי תכנן והוביל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל מהזירה הימית ברצועת עזה.
בצבא מציינים כי טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי למזער פגיעה באזרחים. הפעולה התבססה על שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני מקיף.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב הרצועה. ההיערכות בשטח מתקיימת בהתאם להסכם הקיים. בצה"ל מדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על חייהם.
