"איבדנו מטובי בנינו": פקודת הקשר המצמררת של מח"ט הנח"ל

לאחר הקרב הקשה בדרום לבנון שבו נפלו ארבעה מלוחמי הסיירת, מפקד חטיבת הנח"ל מחזק את פקודיו שממשיכים בלחימה מול חיזבאללה: "יצאנו למערכה להסיר את האיום מהצפון"

בעקבות האסון הכבד בדרום לבנון, מפקד חטיבת הנח"ל, אריק מויאל שיגר מסר מחזק ללוחמיו ברשת הקשר. המח"ט פנה לחיילים שממשיכים בלחימה מיד לאחר הקרב הקשה מול מחבלי חיזבאללה.

"אתמול במהלך היתקלות עם מחבלים איבדנו ארבעה מטובי בנינו", נשמע המח"ט בפקודת הקשר המצמררת. הוא הזכיר לפקודיו את מטרת העל של הלחימה מעבר לגבול. "יצאנו למערכה הזו כדי להגן על תושבי הצפון ולהסיר את האיום", אמר.

קרב פנים אל פנים

מוקדם יותר התיר דובר צה"ל לפרסום פרטים על ההיתקלות הקשה. כוחות סיירת נח"ל נתקלו אמש בחוליית מחבלים שפתחה לעברם באש מטווח קצר.





הלוחמים חתרו מיד למגע וניהלו קרב פנים אל פנים מול המחבלים. במקביל להשבת האש, הופעל סיוע מהאוויר וירי טנקים מהקרקע. חוליית המחבלים חוסלה לבסוף בשטח.

באותה היתקלות הרואית נפלו ארבעת הלוחמים מהסיירת. שלושה לוחמים נוספים נפצעו במהלך חילופי האש בלבנון.

בצה"ל מבהירים כי הפעילות הקרקעית נמשכת על אף המחיר הכבד. מהצבא נמסר כי "צה"ל ימשיך לפגוע בעוצמה בארגון הטרור חיזבאללה ולפעול במטרה להבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל".