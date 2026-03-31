בשורה ענקית לחג: ממחר תקבלו תוספת קבועה למשכורת

מאות אלפי עובדים במשק הישראלי ירגישו החל ממחר תוספת בתלוש המשכורת שלהם. כל הפרטים

החל ממחר (רביעי), מאות אלפי עובדים במשק הישראלי ירגישו תוספת בתלוש המשכורת שלהם. שכר המינימום צפוי לעלות ב-196 שקלים ויעמוד על סכום של 6,444.85 שקלים – עלייה של למעלה מ-3%. העדכון הנוכחי מתבצע בהתאם לחוק ולהסכמים שנחתמו בין ההסתדרות, משרד האוצר והמעסיקים, הקובעים כי שכר המינימום יתעדכן מדי שנה בחודש אפריל.

על פי המנגנון הקיים, שכר המינימום נגזר מהשכר הממוצע במשק ועומד על שיעור של 47.5% ממנו. העלייה הנוכחית יוצאת לפועל לאחר חתימתו של שר העבודה, יריב לוין, וזאת למרות מאבקים מאחורי הקלעים בשנה החולפת.

הניסיונות להקפאה והזינוק המצטבר

במשרד האוצר ניסו במהלך השנה האחרונה להוביל להקפאה של עדכון השכר שתוכנן עוד בשנת 2025, זאת על רקע הגירעון הגדול בתקציב המדינה שנוצר בעקבות הוצאות המלחמה. למרות הלחצים, העדכון לא נבלם והוא מיושם כעת במלואו, כשהוא מעניק אוויר לנשימה לעובדים ברמות השכר הנמוכות.

במבט רחב יותר, מדובר בשינוי משמעותי במיוחד עבור השכירים בישראל. בשלוש השנים האחרונות, בשילוב עם פעימות הסכם המסגרת, נרשם גידול מצטבר חריג בגובהו של כ-2,400 שקלים לחודש (בין אפריל 2023 לאפריל 2026).