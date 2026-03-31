אפי איתם מנפץ את המיתוס הצבאי: "זה שקר; אני הייתי שם"

תת-אלוף (מיל') אפי איתם יוצא למתקפה נגד הקונספציה של הנסיגה מלבנון: "זה שקר. אני הייתי שם"

תת-אלוף (מיל') אפי איתם, מי שהיה המפקד האחרון של עוצבת הגליל ואזור הביטחון בלבנון, פותח את פצעי העבר ומבקש להפריך את המושג "הבוץ הלבנוני". בראיון נוקב לרדיו "גלי ישראל", טען איתם כי התפיסה שהובילה ליציאה מלבנון בשנת 2000 התבססה על הצגת נתונים מעוותת ומניפולטיבית.

"אני רוצה לומר מילה לגבי השקר שנקרא 'הבוץ הלבנוני' והאבדות שספגנו", אמר איתם למגישי התוכנית, פתחי וזמרי. "אני הייתי המפקד האחרון של אזור הביטחון שהחזקנו בו 18 שנה. הוא היה יעיל ואפקטיבי, והחזיק את חיזבאללה כארגון טרור קטן שנלחם על חייו".

"מניפולציה על רגשות האמהות"

איתם הפנה אצבע מאשימה כלפי התנועות החברתיות שהובילו לקריאה ליציאה מלבנון באותן שנים. "ביום שסיפרנו לעצמנו שקר ומניפולציה על רגשות האמהות – אני מזכיר את 'ארבע אמהות' שאמרו 'הבנים יצאו ויהיה שקט' – אז צמחה מפלצת החיזבאללה". לשיטתו, הוואקום שהותירה ישראל בנסיגתה הוא שאפשר לארגון להפוך מצבא טרור קטן לאיום אסטרטגי משמעותי.

כשנשאל על ידי פתחי האם החזרה הנוכחית ללבנון במסגרת המערכה הצבאית נראית אחרת מבחינה מבצעית, השיב איתם בחיוב ובנחרצות: "אחרת לגמרי. אנחנו חוזרים ללבנון כשאיראן מוכה כספונסר האידיאולוגי והכספי של חיזבאללה".

"לא נאפשר יותר טילים בפאתי מטולה"

לדברי איתם, השינוי המהותי במשוואה טמון ביכולת לקטוע את "ציר הרשע" המזרחי. "יהיה חיץ ברור בין היכולת האיראנית שעוד תישאר לבין חיזבאללה", הסביר. "לא נאפשר יותר לייצר טילים באיראן ולהעבירם ללא הפרעה לפאתי מטולה. חיזבאללה מוכה קשות, ולכן הסיטואציה שונה לחלוטין מזו שהכרנו".