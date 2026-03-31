בגלל המלחמה: מכה קשה לנבחני הפסיכומטרי המותאם

רגע לפני מועד האביב הגורלי, המצב הביטחוני משבש את התוכניות בדרך לאקדמיה. המרכז הארצי מוציא הנחיות חירום דרמטיות שמשאירות את הנבחנים באוויר לפחות עד אחרי חג הפסח

בעקבות הימשכות המלחמה והמצב הביטחוני הרגיש, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) מודיע היום (שלישי) על דחייתן של הבחינות הפסיכומטריות בתנאים מותאמים, אשר היו אמורות להתקיים ביום שישי, ה-10 באפריל 2026, בכל רחבי הארץ.

למרות הדחייה הגורפת של הבחינות המותאמות, במאל"ו מבהירים כי בחינות מפע"ם (מבחן פסיכומטרי ממוחשב) המתקיימות במרכזי הבחינות של המרכז, ימשיכו להתקיים כמתוכנן, אך תחת מתכונת חירום המותאמת למצב.

מתי יתקיים המועד החלופי?

נבחנים שהיו צפויים לגשת לבחינה ב-10 באפריל ישובצו למועד חלופי, אולם במרכז מציינים כי לצערם, בשל חוסר הוודאות והימשכות הלחימה, אין באפשרותם לקבוע כעת תאריך מדויק. עם זאת, הובטח כי הבחינה החלופית לא תתקיים לפני ה-26 באפריל 2026.

התאריך הסופי למועד הבחינה החדש יפורסם רק לאחר חג הפסח. במאל"ו מוסרים כי הודעה מסודרת על מועד השיבוץ החדש תישלח לכל נבחן ונבחנת ישירות לדואר האלקטרוני, וכן תעודכן ותופיע באזור האישי באתר.

בתוך כך, המרכז מדגיש הנחיה מנהלתית נוספת, ומבהיר כי לאור המצב והדחיות, לא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות לקבלת תנאים מותאמים, וכן לא יתקבלו ערעורים על החלטות הצוות המקצועי הנוגעות לבחינות מועד אביב 2026.