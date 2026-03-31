נעצר חשוד בהשחתת האנדרטה לזכר רס"מ יוסי קירמה ז"ל

המשטרה עצרה גבר בן 53 בחשד לניצוץ אנדרטת הזיכרון של רס"מ יוסף (יוסי) קירמה ז"ל. קירמה נפל בעת שחתר למגע עם מחבל שביצע פיגוע ירי בשנת 2016 ברחובות ירושלים

​משטרת ישראל עצרה חשוד בהשחתת אנדרטת ההנצחה של לוחם יס"מ ירושלים, רס"מ יוסף (יוסי) קירמה ז"ל. שוטרי מחוז ירושלים, עצרו חשוד בן 53, ממבשרת ציון, שעל על פי החשד גרם לנגד לאנדרטת הזיכרון ונמלט מהמקום.

החשוד נעצר תוך זמן קצר לאחר שנמלט מהמקום. עם קבלת הדיווח בוצעו סריקות נרחבות על ידי שוטרי תחנת הראל. המשטרה עדכנה את המשפחה בדבר השחתת האנדרטה וכן אודות מעצרו המהיר של החשוד.

החשוד בהשחתת האנדרטה צילום: דוברות המשטרה

רס"מ קירמה ז"ל, לוחם יס"מ ירושלים, נפל בקרב באוקטובר 2016, בעת שחתר למגע וסיכל פיגוע ירי בירושלים. הפיגוע אירע בסמוך לשעה עשר בבוקר, כאשר מחבל פתח במסע ירי לעבר נוסעי הרכבת הקלה וירה באישה ברכב. המחבל נמלט לעבר שכונת שייח ג'ראח שם נתקל בשוטרים וירה לעברם.

רס"מ קירמה שהיה מפקד הצוות, חתר למגע ובמהלך קרב יריות נורה כדור בראשו. קירמה פונה לבית החולים במצב אנוש שם נאלצו לקבוע את מותו.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה פגיעה בערכי הנצחה ובאנדרטאות המנציחות את נופלי כוחות הביטחון אשר הקריבו את חייהם למען ביטחון המדינה".