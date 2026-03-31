גולדקנופף תוקף את דרעי: "הזדעזעתי, זו זילות בגדולי ישראל"

יו"ר ש"ס אריה דרעי התראיין לעיתון ׳הדרך׳ של ש"ס. בריאיון התייחס לסוגיית חוק הגיוס וטען שם כי: "יש כאלו שטענו שהיינו צריכים בגלל חוק הגיוס להפיל את הממשלה כבר לפני שנה וחצי, אפילו תוך כדי מלחמה. אבל צריך לשאול מה הייתה המשמעות של צעד כזה מבחינה ביטחונית."

"איפה האחריות? למי היית מוסר את השלטון? לחבורת הפוחזים שנמצאת היום באופוזיציה? עם מי היית מנהל את המדינה? עם יאיר גולן, עם בנט, עם לפיד? איזה מדינה אנחנו רוצים שתהיה כאן? עם איזה צביון? קל מאוד לזרוק סיסמאות אבל צריך להיות אחראי".

בתגובה לדבריו, יו"ר יהדות התורה ח״כ יצחק גולדקנופף תקף: "ראיתי את דבריו של חה"כ אריה דרעי בעיתון "הדרך" והזדעזעתי לראות כיצד נציג חרדי מתבטא בזילות כלפי גדולי ישראל.

האמירה ש"יש כאלו שטענו שהיינו צריכים בגלל חוק הגיוס להפיל את הממשלה כבר לפני שנה וחצי" מתייחסת להכרעה ברורה ומפורשת של מועצת גדולי התורה האדמו"רים. גדולי התורה הם שמנחים אותנו כיצד לפעול ומהי הדרך הנכונה. הכינוי "יש כאלו" והצגת עמדתם כטענה שולית של מאן דהו תוך הטלת ספק באחריותם היא פגיעה בכבוד התורה ואני מוחה על כך".

גולדקנופף המשיך והאשים את דרעי בשיקולים זרים: "כזכור, דרעי עמד על חקיקה שתאפשר את מינויו לשר כתנאי מרכזי מבחינתו להמשך קיום הממשלה.

לנגד עינינו עומדת אך ורק הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחוק הגיוס, לשם קיומו של עולם התורה. הדבר מחייב עמידה נחושה וברורה, ללא שיקולים זרים וללא תלות בנוחות קואליציונית, חברות בממשלה או שליטה במשרדים".

ש״ס הגיבה גם היא לסערה ומסרה כי: "תנועת ש״ס ונציגיה פועלים בהנחייתם הצמודה של מועצת חכמי התורה, ורוחשים כבוד רב לכל הנציגים הנשמעים לרבותיהם. אם השתמעה נימה אחרת - אנו מיצרים על כך.

ערב חג הפסח, בעיצומה של מלחמה ובצל מחירים קשים, אין זה הזמן להיגרר להתנצחויות. נאמר את דברינו בבוא העת.

ש״ס תמשיך לפעול בנחישות למען עולם התורה, ומאחלת לכל בית ישראל חג פסח כשר ושמח".