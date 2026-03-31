מפקד סנטקום בעדכון מיוחד: "מגיעים להכרעה נמשכת נגד איראן"

האדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקאי (CENTCOM) האחראי על המזרח התיכון, מסר בעדכון מיוחד לאחר ביקורו במזרח התיכון, בו הצהיר כי צבא ארה"ב מגיעה להכרעה ושחיקה ברמה גבוהה מאוד של הכוחות האיראנים, קופר ביקר גם בישראל במהלך סוף השבוע.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

קופר עדכן, כי לאחר 5 שבועות של המערכה, ארה"ב צברה כבר מעל ל-50 אלף חיילים באזור והוסיף כי: "על פי הערכתי המקצועית, אנחנו מגיעים להכרעה נמשכת ועמוקה נגד איראן ויכולתה להקרין כוח במרחב ומחוץ לגבולותיה. אנחנו לא רואים את הצי שלהם שט, את כלי הטיס שלהם מעופפים, ומערכות ההגנה שלהם הושמדו רובן, למרות הדימיננטיות, כוחותינו שומרים על ערנות".

בנוסף, עדכן קופר כי ביקר את הכוחות המוצבים בחזית הלחימה במהלך סוף השבוע עם שר המלחמה, פיט הגסת', וביקר גם בישראל. כאשר על פי הודעת הפיקוד, נפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר, וניהל דיונים על התקדמות הלחימה והמשך התוכניות להכרעת איראן.