שר המלחמה הגסת': "לא הורדנו אפשרות לפעולה קרקעית מהשולחן"

מזכיר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת', מקיים כעת עדכון תקשורתי מיוחד על הלחימה באיראן וחשף בפתיחתו כי זכה לבקר את הכוחות בחזית הלחימה באיראן במהלך סוף השבוע, גם מפקד סנטקום הגיע לאזור ואף ביקר בישראל.

הגסת' פתח את דבריו וחשף כי במהלך סוף השבוע: "במהלך סוף השבוע, ביקרתי בחשאי את כוחותינו בחזית הלחימה באיראן בשטח הפיקוד של CENTCOM, למען בטיחות מבצעית הדבר לא פורסם מבעוד מועד למען ביטחונם של החיילים. חזיתי בלוחמים, הטובים שבטובים, שעושים את משמימתם בגבורה ויכולת ביצעו שאין כדוגמתן" חשף הגסת'.

"אני פגשתי את האנשים שעומדים בחזית ההגנה על המדינה שלנו, את הלוחמים שמקדמים אותנו צעד קדימה ביכולות כל יום. פגשתי קצין צעיר, שפיתח שיטה חדשה לעקוב אחרי איומים מעופפים מתמרנים שהפכה להצלחה מסחררת, פגשתי אנליסט מודיעין שמייצר תיק מטרה לפני שהאויב יכול להסתתר, נתתי לו את הפרטים שלי ואמרתי לו לעדכן אותי אישית".

"אני חזיתי ביכולות קטלניות, בנשים וגברים, כשפגשתי טייסת צעירה על אחת מנושאות המטוסים ושאלתי אותה אם חסר לה משהו, היא ענתה לי 'עוד פצצות, המפקד'. אנחנו נמלא את בקשתה בשמחה".

הגסת' המשיך ותיאר: "חזיתי בשינוי מוחלט של תורת הלחימה, מהיר יותר, עצים יותר, קטלני יותר, ראיתי לוחמים שלא מוותרים על השתתפות במשימה, גם שלושת הטייסים שמטוסם הופל בטעות בתחילת המערכה לא יצאו מהמשחק. הם הטילו פצצות על טהרן אתמול בלילה".

במענה לשאלות כתבים, התייחס הגסת' לאפשרות של פריסת כוחות קרקעיים, והסביר בתוקף: "אני לא מבין את הטענה שה'בייס' שלנו לא רוצה לראות כוחות קרקעיים, הם מאמינים בנשיא טראמפ, שמעוניין בשלום מתוך עוצמה ואנחנו לא הולכים להוריד שום אופציה מהשולחן, אי אפשר לנצח מלחמה בזמן שאומרים לאויב מה אנחנו מוכנים לעשות ומה לא, וזה כולל שימוש הכוחות קרקעיים".