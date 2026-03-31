פסח בצה"ל: הטייסים קיבלו מנות 'בוסט' כשרות לפסח

בצל מבצע "שאגת הארי" צה"ל נערך לחג הפסח עם אספקה של יותר מ-106 טון מצות עשרות אלפי הגדות ואלפי מארזי מזון מיוחדים שחולקו ללוחמים.
בימים אלו השלים צה"ל את היערכותו לחג הפסח תוך מתן מענה תזונתי והלכתי מלא לכלל החיליים/ות בכל הגזרות, תוך התאמה לצרכים בשטח והיערכות למגוון תרחישים. בנוסף למוצרי המזון סופקו מארזים מותאמים לכוחות הפועלים מסביב לשעון:
- מארז ״בוסט בשחקים״ לטייסים וצוותי האוויר, אשר כולל חטיפי חלבון ואנרגיה, פירות יבשים, שקדים ומוצרים משלימים.
- מארז ״מנות ליל הסדר ללוחם״ הייעודיים לקיום ליל הסדר בשטח. המארז כולל את כל המצרכים הדרושים לקיום ליל הסדר כהלכתו בתנאי השטח.
- מוצרים משלימים מ״לוח חי״ר״ - משטח מוצרי מזון כשר לפסח, אשר מאפשר הזנה לחג ללוחמים ומותאם ללוחמים בגזרות המבצעיות בשטח.
- ניתן מענה מותאם לאוכלוסיות האלרגנים, הצליאקים, הצמחונים והטבעונים.
לטובת ליל הסדר חילקה הרבנות הצבאית עשרות אלפי הגדות לפסח שמתוכן אלפי הגדות מותאמות ללוחמים בחזית, הכוללות אפשרות לקיום סדר מקוצר.
"רבני היחידות נערכו על מנת להעביר את ליל הסדר בצורה המיטבית ולאפשר לכל חייל ליהנות מאווירת החג", נמסר מדובר צה"ל.
תגובות