האלוף רפי מילוא: "האחריות על האירוע במשגב עם היא שלי"

רגע לפני חג הפסח, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא שוחח היום (ג׳) עם ראשי רשויות וקהילת משגב עם, שאבדה את חבר היישוב, עופר (פושקו) מוסקוביץ.

האלוף מילוא פתח את דבריו בלקיחת אחריות על מותו של פושקו (שנהרג כתוצאה מירי חיילי צה"ל): ״האחריות והאשמה על האירוע במשגב עם היא שלי בתור מפקד פיקוד צפון ומי שמנהל את המערכה הזו. התפקיד שלנו הוא להגן עליכם, התושבים, זה עומד לנגד עינינו כל הזמן. לצערי אנחנו עושים גם טעויות וצריכים ללמוד כדי שאירועים כאלה לא יקרו לנו שוב".

הוא הבטיח כי יופקו הלקחים מהאירוע המצער והגדיר כאירוע מכונן: "אנחנו נתקן ונשתפר ממנו. שיתוף הפעולה בין הצבא לישוב ימשיך לעוד הרבה שנים קדימה".

מילוא המשיך והתייחס לאבידות בדרום לבנון עם פרסום שמותיהם של 4 הלוחמים מסיירת נח״ל שנהרגו בהיתקלות, בנוסף לפצועים מהאירוע. "אני משתתף בצער המשפחות ומאחל החלמה מהירה לפצועים. הלוחמים שנפלו אתמול נלחמו על הגנה על הצפון, על הסרת האיום ועל היותם חיץ ביניכם, האזרחים, לבין מחבלי חיזבאללה".

"יש הישגים משמעותיים בלחימה, נמשיך ונגביר את היקף האש והלחימה כדי לפגוע בחיזבאללה כמה שיותר. הרוח שלנו איתנה ייתכן ויהיו לנו עוד אירועים קשים בדרך, נתחקר אותם, נלמד מהם ונשיר מבט קדימה. אנחנו נלחמים על החירות שלנו ועושים אותה הלכה למעשה ובמעשים, אמר אלוף הפיקוד בהתייחסותו להמשך הלחימה.

בסיום הוא איחל לראשי הרשויות והתושבים חג פסח שמח ואמר כי הם פועלים ונלחמים על מנת שיוכלו לחגוג בשקט בעורף כשהם בחזית. "בהזדמנות זו אני רוצה לומר שאני גאה בכם ובמנהיגות שלכם. כל שיח איתכם נותן כוח לנו ומסביר למה אנחנו פה״ סיכם מילוא.