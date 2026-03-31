פנים מול פנים: לוחמי צה"ל מחסלים מחבלי חיזבאללה. צפו

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת להגנה על תושבי הצפון. כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי זיהו שתי חוליות מחבלים, בתוך דקות בודדות מרגע הזיהוי הכוחות פתחו בירי ארטילרי וחיסלו שישה מחבלים, ללא נפגעים לכוחותינו.

במהלך סריקות לאיתור תשתיות טרור במרחב דרום לבנון שלשום (ראשון), לוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו שני מחבלים שירו לעבר כוחות צה״ל.

דובר צה"ל

כוחות צה״ל וטנקים השיבו באש ועם כלי טיס של חיל האוויר חיסלו את המחבלים בתוך דקות מרגע הזיהוי. בנוסף כוחות צה״ל תקפו והשמידו במרחב עמדת תצפית שנועדה למעקב אחר כוחות צה״ל.

צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.