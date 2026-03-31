מבזקים
סרוגים

פנים מול פנים: לוחמי צה"ל מחסלים מחבלי חיזבאללה. צפו

י"ג ניסן התשפ"ו
תיעוד מתוך פעולת צה"ל בדרום לבנון צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת להגנה על תושבי הצפון. כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי זיהו שתי חוליות מחבלים, בתוך דקות בודדות מרגע הזיהוי הכוחות פתחו בירי ארטילרי וחיסלו שישה מחבלים, ללא נפגעים לכוחותינו.

במהלך סריקות לאיתור תשתיות טרור במרחב דרום לבנון שלשום (ראשון), לוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו שני מחבלים שירו לעבר כוחות צה״ל.

דובר צה"ל

כוחות צה״ל וטנקים השיבו באש ועם כלי טיס של חיל האוויר חיסלו את המחבלים בתוך דקות מרגע הזיהוי. בנוסף כוחות צה״ל תקפו והשמידו במרחב עמדת תצפית שנועדה למעקב אחר כוחות צה״ל.

צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

לבנון מחבלי חיזבאללה צה"ל

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה