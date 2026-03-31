בשידור חי: טקס מכירת החמץ של הרבנות הראשית לישראל

שר האוצר ושר הדתות מוכרים את החמץ של המדינה (ושל גולשי סרוגים) באמצעות הרבנים הראשיים לגוי שיחזיק בו לאורך כל חג הפסח

פסח תשפ"ו בסרוגים.

הצטרפו לשידור החי מטקס מכירת חמץ המסורתי בבית הרבנות הראשית בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, שר האוצר, השר לשירותי דת ומנכ"ל הרבנות הראשית.

מכירת חמץ תשפ"ו תיעשה ע"י הרבנות הראשית לישראל ותחול ביום רביעי י"ד בניסן (1 באפריל) בשעות הבוקר לפני סוף זמן הביעור.

ניתן למנות אותנו לשליחים לבצע מכירת חמץ כבר מעכשיו!



אפשר לבצע את מכירת החמץ לכל סוג של חמץ אךמומלץ שלא למכור חמץ ממש, כשאין הפסד גדול, אלא לבער ולשרוף אותו.

מכירת חמץ זו שאנו מוכרים בשבילכם היא מכירה לכל דבר ועניין. כדי שתמנו אותנו להיות שליחים, חשוב שתמלאו פרטים מדויקים ותחתמו על שטר המינוי. הטופס יועבר לרבנות הראשית לישראל והיא תצרף אותו למכירת החמץ הכללית.

בנוסף צרפנו אפשרות לתרום דמי 'קמחא דפסחא' לעמותת 'מגדל אור' בראשות הרב יצחק גרוסמן ממגדל העמק, שמחלקת סלי מזון לנזקקים.

בהזדמנות זו נאחל לכם ולכל עם ישראל חג פסח כשר ושמח.