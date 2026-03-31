השרה עידית סילמן ליוותה לבקו"ם את בנה שהתגייס לצה"ל

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ובעלה שמוליק, ליוו הבוקר את בנם הבכור, שיחל את שירותו הצבאי.

ההורים הנרגשים אף פרסמו ברכה לבנם בה כתבו "אין זכות גדולה מזו - להיות חלק משרשרת הדורות של מגיני ישראל".

ההורים ברכו את בנם ואחלו לו הצלחה בדרכו החדשה , אליה הוא יוצא כגבר צעיר וזקוף חומה: " יש רגעים בחיים שהזמן בהם כאילו עוצר מלכת - היום הזה הוא אחד כזה. אנחנו מביטים בך, הילד שלנו, וכבר לא רואים רק את החיוך הקטן מהילדות, אלא גבר צעיר, זקוף קומה, שיוצא היום להגן על הנס הזה שנקרא מדינת ישראל.

כהורים, הלב תמיד מבקש לגונן, להשאיר אותך קרוב תחת כנפנו. אבל כיהודים מאמינים בנצח ישראל, אנחנו יודעים שאין זכות גדולה מזו - להיות חלק משרשרת הדורות של לוחמים ושומרים שזכו לקיים בגופם את חזון הנביאים.

ברגע הזה בו אתה עולה על מדים, אינך עטוף רק בבד בצבע זית, אלא בתפילות של דורות, באהבה אינסופית ובאמונה גדולה.

יהי רצון שתצא לשלום ותשוב לשלום, שתדע להיות נחוש ומקצועי, אך לעולם אל תאבד את הלב הטוב והחמלה שבך. ובעיקר! גם ברגעים מאתגרים, תזכור שאתה אף פעם לא לבד - הקדוש ברוך הוא איתך וכשהוא איתך - אין שום גבולות ומגבלות!

בסיום חתמו: "אנחנו בתקופת הגאולה של העם היהודי, הילדים שלנו מאמינים עוצמתיים וחזקים שבעתיים מאיתנו, זה דור הניצחון ודור הגאולה. עם ישראל חי ומנצח! אמא ואבא".