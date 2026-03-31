הפרקליטות נגד בן גביר: יש לקדם את סנ"צ רותי האוסליך

חני אדרי
י"ג ניסן התשפ"ו
איתמר בן גביר

הפרקליטות השיבה לעתירה שהגישה סגן ניצב רותי האוסליך, שלפיה השר איתמר בן גביר מונע את קידומה לתפקיד ראש מחלקת חקירות, ‏ומבקשת לקבל את עתירתה.

‏בתשובתה נכתב על החלטת בן גביר "ההחלטה מעבירה לשוטרים ולקצינים במשטרת ישראל מסר שלא ניתן להשלים עימו, ולפיו הוא מתנה את קידומם בצייתנות אליו לפני קיום תפקידם נאמנה, באופן ממלכתי וא-פוליטי, בהתאם להנחיות שקיבלו ממפקדיהם במשטרה".

‏מפכ"ל המשטרה, שגם הוא משיב לעתירה, ביקש להגיש תגובה מצומצמת בלבד: הוא תומך במינויה של האוסליך, אך נמנע מלהביע עמדה שלפיה השר בהתערבותו פוגע במשטרה.

הפרקליטות רותי האוסליך איתמר בן גביר

