בלי שמות, רק מספרים: המהלך המפתיע של איתי לוי

לרגל ציון 13 שנות קריירה, משחרר שופט 'הכוכב הבא' את אלבומו החדש הכולל 13 שירים ללא שמות, אלא בספרות בלבד. כל הפרטים

הזמר ושופט "הכוכב הבא", איתי לוי, ממשיך לשבור שיאים ומשחרר הבוקר פרויקט חדש ומסקרן במיוחד: אלבום אולפן בשם "13". האלבום, כשמו כן הוא, כולל 13 שירים חדשים, אך עם טוויסט שונה מהרגיל – לראשונה בקריירה של לוי, השירים מופיעים בספרות בלבד, ללא שמות או כותרות.

מספר המזל של איתי

האלבום החדש אינו עוד אוסף שירים, אלא אבן דרך סמלית: הוא מציין 13 שנות יצירה. לוי בחר להניח את הגימיקים בצד ולהתמקד נטו באומנות:

"בלי שמות. בלי כותרות. בלי רמזים. בלי סודות. רק מוזיקה. רק אמת", שיתף לוי בהתרגשות עם צאת האלבום.

על היצירה עמלו השמות הגדולים והמובילים ביותר בתעשיית המוזיקה הישראלית (כותבים, מלחינים ומפיקים), כשכולם התגייסו להעניק לאיתי את המעטפת המדויקת ביותר לסאונד הנוכחי שלו.

היעד הבא: לייב פארק ראשון לציון

האלבום יוצא רגע לפני רגע השיא של הקיץ: ב-28.5 יעלה איתי לוי על בימת הלייב פארק בראשון לציון למופע ענק וראשון מסוגו, שם צפויים המעריצים לשמוע לראשונה את שירי האלבום החדש בביצועים חיים.

במסר מרגש לקהל, לא שכח איתי להודות לכוחות הביטחון: "תודה ענקית לכוחות הביטחון שנותנים לנו חיים וכוח להמשיך לעשות חיל. השם ישמור אתכם לעד!".