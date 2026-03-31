עליית מדרגה: סוכנים איראניים ניסו לגייס כתבת חדשות

המשטר האיראני לא בוחל באמצעים ומנסה לגייס לרשותו עיתונאים ישראלים. על פי כתבת i24, לי עייש, היא החלה לקבל הודעות מסוכן איראני, אשר ניסה למשוך אותה באמצעות חשיפה של סיפור ביטחוני המוסתר מהציבור

עיתונאים בשירות איראן? משטר הטרור האיראני ממשיך בפעילותיו לגיוס אזרחים ישראלים למטרות ריגול בישראל. לאחר עשרות מקרים שנחשפו של אזרחים, נחשף כי נעשה ניסיון להגיע גם לאנשי התקשורת בישראל.

הלילה חשפה, כתבת i24, לי עייש, כי בימים אלו נעשים ניסיונות גיוס של עיתונאים ישראליים על ידי סוכנים איראניים. לדבריה היא נמצאת בין העיתונאים אותם ניסו לגייס.

עייש ספרה כי בתקופה האחרונה היא החלה לקבל הודעות מסוכן איראני אשר ניסה למשוך אותה ליצור עמו קשר באמצעות סיפור על מידע ביטחוני המוסתר מהציבור.

בהודעות שקבלה נכתב כי מדובר בדו"ח שנשלח על ידי המוסד בנושא פרשת הריגול בכיפת ברזל ועל כן היא מתבקשת להפיץ את הסיפור בטענה שהיא לא יכולה לחשוף זאת לבד- "שתפי כתבים" נכתב בהודעה.

כמו כן הם רמזו כי מדובר בפרשה שקשורה לשר בן גביר וכן הם צרפו מסמכים מתוך תיקי החקירה של המשטרה שפורסמו. על פי החשד הסוכן הוא האדם שאשר קשור לפרשות הריגול של החייל מכיפת ברזל, זוג האחרים מירושלים והנער בן ה-14 שנחשפו לאחרונה.

יש לציין כי לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד הנער בן ה- 14 מאזור המרכז, המואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד. זאת לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, כשעל פי החשד מדובר בגורמים איראניים.