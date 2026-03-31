הירי של חיזבאללה לא מפסיק: בן 56 נפצע במושב אביבים

פגיעה ישירה התרחשה הבוקר (שלישי) במושב אביבים במועצה אזורית מרום הגליל מירי של ארגון הטרור חיזבאללה לצפון הארץ. בן 56 נפצע באורח בינוני ומטופל במקום בידי כוחות הרפואה.

רגע הפגיעה באביבים | צילום: יואלי בטיטו

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות נפילת פריטי אמל״ח באזור הגליל העליון. נגרם נזק במקום ופונה פצוע במצב בינוני לקבלת טיפול רפואי (ע"פ גורמי הרפואה). שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל, פועלים במקום להסרת סיכונים נוספים.

"אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לבצע פעולות מצילות חיים".

מוקדם יותר שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב מיוחדת בבור הפיקוד הצבאי, יחד עם בכירי מערכת הביטחון, ביניהם גם סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ן וגורמים בכירים נוספים. בסיום ההערכה, התחייב כ"ץ כי הלחימה תימשך עד להסרת האיום מהצפון וכי צה"ל יחזיק בדרום לבנון ככל שידרש.

שר הביטחון הבהיר כי הלוחמים יעשו שימוש בכל האמצעים הנדרשים, עוצמתיים ככל שיהיו, על מנת להסיר את איום חיזבאללה מהצפון:"הכוחות המתמרנים נכנסים בעוצמה גדולה לתוך הכפרים, תוך שימוש בכל האמצעים, מטהרים אותם ממחבלי החיזבאללה ומשמידים את תשתיות הטרור שהוקמו שם ואת אמצעי הלחימה, והורסים את הבתים שמשמשים כמוצבי חיזבאללה לכל דבר".

והדגיש כי גם בסוף הלחימה, צה"ל יחזיק באופן מוחלט בשליטה בדרום לבנון:"בסיומה של הפעולה צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון - בקו ההגנה מול טילי הנ"ט - וישלוט ביטחונית בכל המרחב עד הליטני, כולל גשרי הליטני שנשארו - תוך חיסול כוחות רדואן שחדרו למרחב והשמדת כל אמצעי הלחימה שנמצאים שם, בנוסף תיאסר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני של למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון, וכל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון יהרסו - בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה, כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון".