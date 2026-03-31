הפרקליטות מערערת על קלות עונש הנהגת שהפקירה את הילד רפאל

הפרקליטות מערערת על קלות עונשה של הנהגת שהפקירה למוות את רפאל אדנה בן ה-4

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ערעור על קולת עונשה של קרול פסלר (82), שהורשעה בהפקרתו למוות של הילד רפאל אדנה ז"ל ונידונה לעונש של 12 חודשי מאסר בפועל בלבד.



בהודעת הערעור ציינה פרקליטות מחוז מרכז, בין היתר, כי "בית המשפט לא יישם כהלכה את קריאתו החוזרת ונשנית של בית המשפט העליון בפסיקה, בדבר הצורך להחמיר בענישה בגין עבירות הפקרה".



נזכיר, קרול פסלר הורשעה, לאחר הליך הוכחות, בעבירת הפקרה לאחר פגיעה בתאונת דרכים קטלנית בנתניה בשנת 2023. בית המשפט אימץ את עמדת הפרקליטות וקבע בהכרעת הדין, כי פסלר הייתה מודעות לכך שפגעה באדם במהלך נהיגתה, אך למרות זאת, החליטה להמשיך בנסיעה רצופה עד לביתה ולא עצרה כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה. התאונה ארעה עת סבו של רפאל ז"ל חצה את הכביש שלא במעבר חצייה עם שני נכדיו הקטנים. פסלר פגעה ברפאל ז"ל, הפקירה אותו ומותו נקבע בבית החולים כעבור כארבעה ימים.



הפרקליטות עתרה להשית על פסלר עונש של 3 שנות מאסר בפועל. בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה קבע מתחם עונש הולם בין 9 ל- 30 חודשי מאסר בפועל, וגזר עליה עונש של שנת מאסר בפועל בלבד, לצד פיצוי בסך של 10,000 ש״ח למשפחת המנוח ופסילת רישיון הנהיגה לצמיתות.



פרקליט מחוז מרכז, ד"ר חיים ויסמונסקי, החליט על הגשת הערעור על קולת העונש שנגזר על-ידי בית-המשפט לתעבורה, במסגרתו מבקשת הפרקליטות מבית המשפט המחוזי להחמיר באופן משמעותי את עונשה של קרול פסלר, שכן "כאשר מדובר בעבירה חמורה של הפקרה במודעות- וודאי כאשר התוצאה כה קשה- יש לבכר שיקולי הלימה והרתעה על פני נסיבות אישיות של נאשמים".

לעמדת הפרקליטות בהודעת הערעור, שהוגשה ע״י עו״ד שגיא שגב, העונש שגזר בית משפט השלום לתעבורה אינו הולם את חומרת מעשיה של הנאשמת, הנסיבות הקשות והטראגיות של האירוע והפסיקה הנוהגת. כמו כן צוין, כי בית המשפט לא התייחס לכך שפסלר לא לקחה אחריות למעשיה, לא חסכה זמן ציבורי עת ניהלה את המשפט עד תום וכן ניסתה להקשות על חקר האמת, כפי שגם עולה מהכרעת הדין. בנוסף, מערערת הפרקליטות על הפיצוי הנמוך למשפחת המנוח.