12 שנה לפרק הסיום: 10 עובדות מפתיעות על "איך פגשתי את אמא"

איך פגשתי את אמא צילום: מסך יוטיוב CBS

12 שנים אחרי שטד מוסבי סיים את הסיפור: הצצה נדירה למה שבאמת קרה מאחורי הקלעים של הסדרה ששינתה את הטלוויזיה

"איך פגשתי את אמא" (How I Met Your Mother) היא אחת מסיטקומים המצליחים והאהובים ביותר של שנות ה-2000. הסדרה, שעקבה אחר מסעו של טד מוסבי למציאת אהבת חייו, הפכה לתופעה תרבותית עם ביטויים, דמויות ורגעים בלתי נשכחים. לרגל 12 שנה לסידור פרק הסיום, אספנו עבורכם 10 עובדות מרתקות שלא ידעתם על הסדרה:

1. הילדים ידעו את הסוף מההתחלה: כל הסצנות עם ילדיו של טד, לינדסי פונסקה ודיוויד הנרי, צולמו כבר במהלך שתי העונות הראשונות של הסדרה. הסיבה? היוצרים, קרטר בייס וקרייג תומאס, רצו שהילדים יישארו באותו גיל לאורך כל הסדרה, ולכן נאלצו לצלם את סצנות הסיום מראש.

2. בארני סטינסון לא היה אמור להיות הדמות הראשית: דמותו של בארני, בגילומו המבריק של ניל פטריק האריס, הייתה אמורה להיות במקור דמות משנה בלבד. אך הפופולריות העצומה שלו בקרב הקהל הובילה לכך שדמותו הורחבה באופן משמעותי והפכה לאחת המרכזיות והאהובות ביותר בסדרה.

3. השחקנים הראשיים כמעט לא היו אלה שאנחנו מכירים: לפני שג'וש רדנור נבחר לתפקיד טד, השחקנים סקוט פולי וג'ייסון סיגל (שבסופו של דבר גילם את מרשל) נשקלו לתפקיד. לתפקיד רובין, השחקנית קובי סמולדרס נבחרה רק לאחר שג'ניפר לוב היואיט דחתה את ההצעה.

4. "ספר הלייקים" (The Playbook) קיים באמת: הספר האגדי של בארני, המלא בטקטיקות מפותלות (ולעיתים מוסריות) לכיבוש נשים, פורסם כספר אמיתי בשנת 2010. הספר הפך לרב-מכר וכלל רבים מהמשפטים האיקוניים וההזויים ביותר של בארני.

5. השיר "You Just Got Slapped" הוא שיר מקורי: השיר הקליט והממכר שהושמע בסצנת "הסטירה" המפורסמת נכתב במיוחד עבור הסדרה על ידי היוצרים קרטר בייס וקרייג תומאס.

6. השחקנים הראשיים הם חברים טובים גם במציאות: האווירה החברית והכימיה הנהדרת בין השחקנים על המסך היא לא רק משחק. השחקנים הראשיים – ג'וש רדנור, ג'ייסון סיגל, קובי סמולדרס, אליסון הניגן וניל פטריק האריס – הפכו לחברים קרובים גם מחוץ לסט הצילומים.

7. הסדרה התבססה בחלקה על אירועים אמיתיים: רבים מהאירועים והחוויות המופיעים בסדרה התבססו על חוויותיהם האישיות של היוצרים וחבריהם. לדוגמה, דמותה של לילי התבססה בחלקה על אשתו של קרייג תומאס.

8. ה"מטרייה הצהובה" הייתה סמל לאהבה ולגורל: המטרייה הצהובה, שהופיעה לאורך הסדרה כרמז למפגש העתידי של טד עם "האמא", הפכה לאחד הסמלים האיקוניים ביותר של הסדרה וייצגה תקווה, אהבה וגורל.

9. הסיום השנוי במחלוקת: פרק הסיום של הסדרה, "Last Forever", עורר סערה גדולה בקרב המעריצים. רבים התאכזבו מהגילוי לגבי גורלה של "האמא" ומהחלטת היוצרים לחבר מחדש בין טד לרובין.

10. סדרת בת (spin-off) שלא צלחה: בעקבות הצלחת הסדרה, פותחה סדרת בת בשם "איך פגשתי את אבא" (How I Met Your Dad), בכיכובה של הילארי דאף. עם זאת, הסדרה לא זכתה להצלחה רבה ובוטלה לאחר עונה אחת בלבד.

"איך פגשתי את אמא" תישאר חקוקה בזיכרונם של המעריצים כסדרה שהצחיקה, ריגשה וגרמה להם להאמין באהבה, גם כשהמסך למציאתה נראה ארוך ומפותל.