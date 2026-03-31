מתנה לחג מהמצולות: צב ים ירוק ונדיר תועד בחוף אילת

רגע לפני החג – תצפית מרגשת במיוחד במפרץ אילת: צב ים ירוק, בוגר וגדול, נצפה כשהוא שוחה בשלווה בליווי דגי רמורה (דבקנים) הצמודים אליו. הדיווח הגיע אתמול (שני) לאפליקציית SeaWatch של החברה להגנת הטבע, מהחוף הצפוני של אילת.

הדיווח המרגש, המלווה בתמונות עוצרות נשימה של יונתן יפרח, הציג צב ים ירוק, בוגר וגדול, שנצפה שוחה בעומק של כארבעה מטרים מעל מרבד עשב ים ונראה במצב טוב. בחברה להגנת הטבע מסבירים כי צבי ים ירוקים הם מבין המינים המוגנים בישראל, ונוכחותם באילת היא תזכורת נפלאה לכך שמפרץ אילת הוא בית גידול פעיל ועשיר לחי הימי.

המערכת האקולוגית שמתחת למים

"מרבדי עשב הים שבהם נצפה הצב אינם רק רקע יפה לתמונה, מדובר באחת המערכות האקולוגיות החשובות בים, המספקות מזון, מסתור ובית גידול למגוון רחב של יצורים ימיים", אומר בר שטרנבך, רכז אפליקציית SeaWatch. לדבריו, "עשב הים גם קולט פחמן דו חמצני, מסייע בשמירה על איכות המים ובייצוב קרקעית הים. בתמונות שקיבלנו מיונתן יפרח, אפשר לראות גם את דגי הרמורה (דבקנים) הצמודים לגוף הצב".

סימביוזה במיטבה: ה"טרמפיסטים" של הים

הדגים, כך מסבירים בחברה, "נוסעים בטרמפ" על גבו של הצב ונהנים מהגנה מטורפים בזכות היצמדותם לחיה גדולה, וגם מ"ארוחת חינם" של שאריות מזון וטפילים מעור הצב. "הצב מצידו נפטר מהטפילים, כך שכולם מרוויחים – סימביוזה במיטבה", מציין שטרנבך.

בחברה להגנת הטבע מציינים כי גם בתקופה מורכבת זו, מתחת לפני המים החיים ממשיכים לשגשג, ודיווחים כאלה דואגים להזכיר לנו בדיוק על מה אנחנו שומרים. בחברה קוראים לציבור: "נתקלתם בחיה ימית? דווחו לנו דרך אפליקציית SeaWatch וקחו חלק בשמירה על הים שלנו. המידע מגיע ישירות לחוקרים ומסייע במחקר על הים ושמירתו".