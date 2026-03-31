כ"ץ: נעשה לכפרים של לבנון מה שעשינו לבתים בעזה

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבטיח לגבות מחירים כבדים מחיזבאללה בהערכת מצב מיוחדת, והודיע כי גם אחרי הלחימה צה"ל ישלוט ביטחונית עד הליטני לאורך זמן

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים לפני זמן קצר הערכת מצב מיוחדת בבור הפיקוד הצבאי, יחד עם בכירי מערכת הביטחון, ביניהם גם סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ן וגורמים בכירים נוספים. בסיום ההערכה, התחייב כ"ץ כי הלחימה תימשך עד להסרת האיום מהצפון וכי צה"ל יחזיק בדרום לבנון ככל שידרש.

צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון

ראשית, ספד כ"ץ לארבעת החיילים שנפלו מוקדם יותר בלחימה בחזית הלבנונית: "אני רוצה להביע השתתפות בצער המשפחות על נפילת יקיריהם סרן נועם מדמוני, סמל-ראשון בן כהן, סמל-ראשון מקסים אנטיס וסמל-ראשון גלעד הראל, לוחמי סיירת נח"ל, שנפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. אני מבקש לאחל גם החלמה מהירה לכל הפצועים, כוחות צה"ל פועלים בלבנון כדי להגן על תושבי הצפון ולהרחיק מעליהם איומים ישירים, החיילים נלחמים בגבורה ומתוך מודעות גבוהה לחשיבות המשימה וכל העם חייב לחבק את הלוחמים הגיבורים ואת משפחותיהם ולאמץ אותם חזק אל ליבו".

מיד לאחר מכן הבהיר שר הביטחון כי הלוחמים יעשו שימוש בכל האמצעים הנדרשים, עוצמתיים ככל שיהיו, על מנת להסיר את איום חיזבאללה מהצפון: "הכוחות המתמרנים נכנסים בעוצמה גדולה לתוך הכפרים, תוך שימוש בכל האמצעים, מטהרים אותם ממחבלי החיזבאללה ומשמידים את תשתיות הטרור שהוקמו שם ואת אמצעי הלחימה, והורסים את הבתים שמשמשים כמוצבי חיזבאללה לכל דבר".

והדגיש כי גם בסוף הלחימה, צה"ל יחזיק באופן מוחלט בשליטה בדרום לבנון: "בסיומה של הפעולה צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון - בקו ההגנה מול טילי הנ"ט - וישלוט ביטחונית בכל המרחב עד הליטני, כולל גשרי הליטני שנשארו - תוך חיסול כוחות רדואן שחדרו למרחב והשמדת כל אמצעי הלחימה שנמצאים שם, בנוסף תיאסר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני של למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון, וכל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון יהרסו - בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה, כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון".