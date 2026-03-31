בלתי נתפס: צה"ל יסיים מחר את כל המטרות הדחופות באיראן

אחרי חודש של לחימה, צה"ל מודיע כי מחר הוא צפוי לסיים את כל המטרות הכרחיות והנדרשות באיראן

צה"ל צפוי לסיים מחר (שלישי) את כל המטרות ההכרחיות והנדרשות באיראן, כך מסר פרשננו הצבאי קובי פינקלר. הבוקר, הוטלו על המעצמה האסלאמית 300 חימושים.

בנוסף, בצה"ל מזהים מגמה של ירידה בשיגורים הן מאיראן והן מלבנון כשאתמול נורו מאיראן 8 טילים ומלבנון 30 וזו בהחלט ירידה.



כמו כן, צה"ל מודיע כי הוא מתכנן לתפוס את רכס בית ליף בגזרה המרכזית בלבנון משם מחבלי חיזבאללה מבצעים ירי רב. בגזרה זו נפלו אמש 4 הלוחמים.





אחרי התקרית הקשה בלבנון, בצה"ל מודיעים כי בימים הקרובים יפעלו הכוחות הן מהאוויר והן בקרקע בגזרת בית ליף - רכס השולט על הגזרה המרכזית מול שתולה זרעית ועוד. ההבנה היא שבמרחב יש מחבלים והתוכנית היא להשמידם ולכתרם, זאת בנוסף לפעילות של אוגדה 36 ו -91 בגזרה המזרחית ו-146 בגזרה המערבית.







