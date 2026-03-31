השב"כ חשף בדואים מביר הדאג' שניהלו רשת הברחות נשק

פעילות משותפת ורחבת היקף של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ומשטרת ישראל, שנערכה במהלך חודש מרץ 2026, סוכלה רשת הברחה והפצה של אמצעי לחימה שפעלה בגזרת הדרום. המבצע, שהובל על ידי לוחמי יחידת מג"ן של ימ"ר דרום, הביא למעצרם של שני אזרחים ישראלים, תושבי הפזורה הבדואית, החשודים במעורבות עמוקה בעבירות ביטחוניות חמורות.

החשוד המרכזי בפרשה הוא מאהר אבו הדובה בן ה-28 , תושב פזורת אלעאסם. במהלך חקירתו בשב"כ ובחוליית פח"ע של ימ"ר דרום, נאספו ראיות מוצקות הקושרות אותו לעבירות נשק והפצת אמל"ח בשטח.

במקביל, נעצר חשוד נוסף, תושב היישוב ביר הדאג'. במקרה זה, בשל היקף המעורבות בהברחות משמעותיות בגבולות המדינה והסיכון המיידי והמשמעותי הנשקף מפעילותו לביטחון הציבור, הוחלט על צעד חריג. בהיעדר חלופה פלילית מספקת, חתם שר הביטחון על צו מעצר מנהלי נגד החשוד.

במערכת הביטחון מדגישים כי הברחות אמל"ח אינן רק סוגיה פלילית, אלא איום ביטחוני אסטרטגי. הנשק המוברח דרך הגבולות זולג במהירות לארגוני טרור ולגורמים עוינים בתוך המדינה.