מה נלבש לליל הסדר? 3 לוקים מנצחים לחג הכי חגיגי בשנה

לבן, פרחוני או צבעי פסטל? סידרנו לך 3 לוקים מנצחים לליל הסדר שמשלבים צניעות, שיק ואווירת חירות אמיתית. פתחי יומנים, האביב כבר כאן

ליל הסדר כבר בפתח, ואחרי הניקיונות, הבישולים וההכנות, הגיע הזמן לדאוג לדבר החשוב באמת: הלוק החגיגי שלך. השנה, המגמות המרכזיות משלבות בין גווני פסטל אביביים לבין מראה ה"שנדליר" היוקרתי.

אספנו עבורך שלושה שילובים שיגרמו לך להרגיש בת חורין, בלי להתפשר על הסטייל (ועל הצניעות):

1. הלוק הקלאסי: לבן על לבן (White & Chic)

אין דבר שיותר מסמל את חג הפסח מאשר המראה הלבן והנקי. זהו לוק על-זמני שתמיד נראה יוקרתי ומכובד.

הפריט המרכזי: שמלת מידי לבנה עם טקסטורת תחרה או בד "וופל" עדין, עם שרוולים נפוחים במידה.

האקססוריז: שדרגי עם חגורה דקה בצבע זהב מט כדי לתת דגש למותן.

הטאץ' הסרוג: מטפחת (כיסוי ראש) בגוון שמנת עם שזירת חוטי זהב עדינה, או קשת קטיפה רחבה למי שמעדיפה.

2. הלוק האביבי: פריחת הדובדבן

האביב כבר כאן, וזה הזמן להוציא את ההדפסים הפרחוניים. המפתח הוא לבחור בהדפסים עדינים על רקע כהה או פסטלי כדי לשמור על מראה בוגר.

הפריט המרכזי: חצאית פליסה מודפסת באורך מקסי בשילוב חולצת שיפון חלקה עם צווארון סיני.

הנעלה: נעלי פלטפורמה נמוכות או נעלי בובה (כי צריך לעמוד הרבה בהגשה!).

הטאץ' הסרוג: עגילי פנינה צמודים שמוסיפים אור לפנים בלי "להרעיש" יותר מדי.

3. הלוק המודרני: חליפת שני חלקים

למי שרוצה לגוון מהשמלה המסורתית, חליפות הן הטרנד החם של 2026. הן משדרות עוצמה וסטייל לא מתאמץ.