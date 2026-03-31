האיראנים מפרסמים: הפלנו שני כטמ"מים של ארה"ב

כלי התקשורת באיראן מפרסמים תיעוד של הפלת שני כלי טיס בלתי מאויישים מסוג MQ9 מעל שמי איספהאן. כל כלי כזה עולה 32 מיליון דולר

בבוקר שאחרי השמדת עיר הטילים באיספהאן על ידי מפציצים של ארה"ב, האיראנים מפרסמים כי הפילו שני כלי טיס בלתי מאוישים מסוג MQ9 שחגו באזור.

ה-MQ9 (הריפר - הקוצר) הוא כלי טיס בלתי מאויש המצויד בטילים ופצצות. הוא בעל טווח טיסה של 1,800 קילומטר ונושא פצצות במשקל כטון וחצי ועוד טילי אוויר-אוויר.

כל כלי טיס כזה עולה כ-32 מיליון דולר ובשנתיים האחרונות איבדו האמריקאים מספר כטמ"מים כאלה גם באיראן וגם בים סוף מטילי נ"מ של החות'ים.

אתמול תקפו מטוסים של ארה"ב את עיר הטילים באיספהאן. על פי הדיווח בתקיפה נעשה שימוש בפצצות חודרות בונקרים, להבות ענק עולות מההרים שסמוכים לעיר ושמי העיר מוארים באור כתום. לאחר הפיצוץ הראשון החלו פיצוצי משנה ונראו טילים עפים מתוך הלהבות מה שמצביע כי מדובר במחסן טילים שהושמד.