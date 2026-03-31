הפלייליסט שיעביר לכם בכיף 24 שעות אחרונות של ניקיונות

השעון מתקתק והגב כבר כואב, אבל אסור להיכנע בקו הסיום. הפלייליסט הזה הוא בדיוק ה"בוסט" שאתם צריכים כדי לסיים את המטבח ולהגיע לשולחן הסדר מנצחים

השעון מתקתק, הבית כבר כמעט מוכן, אבל אתם מרגישים שחסר לכם "קיק" אחרון כדי לסיים את המטבח? אתם לא לבד. ה-24 שעות האחרונות לפני הסדר הן תמיד הדרמטיות ביותר – כשהעייפות מתחילה להצטבר, והשאיפה לשלמות פוגשת את המציאות של הניקיונות.

אל תרימו ידיים! כדי להפוך את הקרצוף האחרון לחוויה משחררת (ואולי אפילו קצת מהנה), אספנו עבורכם את הפלייליסט שירים הכי מקפיצים שיעשו לכם חשק לסיים את החמץ באנרגיות שיא.

תפתחו רמקולים, זה הולך להיות קצבי:

1. מתחילים בטורבו (כדי להניע את הבוקר)

חנן בן ארי – "חנניה": אין דרך טובה יותר לפתוח את היום מאשר עם הקצב המדבק הזה. הוא יכניס אתכם לקצב עבודה מהיר כבר מהשניות הראשונות.

אברהם פריד – "רק תפילה" (רמיקס): הקלאסיקה מקבלת תפנית אנרגטית שמתאימה בדיוק לאווירת ההתחדשות של החג.

ישי ריבו – "סיבת הסיבות": כי אי אפשר להעביר יום שלם של התארגנות בלי המנון השנה הזה.

2. קצב אמצע הדרך (לשמור על המומנטום)

שולי רנד – "אייכה": כי גם בתוך המולת הניקיונות, צריך רגע לעצור ולהיזכר בעיקר. השיר הזה נותן דלק לנשמה.

עקיבא – "יש בך הכל": שיר עם אנרגיה חיובית שפשוט עושה טוב על הלב, במיוחד כשמרגישים קצת "שפוכים" על הרצפה.

מרדכי שפירא - "אין עוד מלבדו": אם עוד לא התחלתם לרקוד תוך כדי שטיפה – זה השיר שיגרום לזה לקרות.

איציק דדיה – "מחרוזת חתונה": כי בסוף, הניקיונות הם סוג של חגיגה, לא? תנו לביטים להוביל אתכם.

3. הישורת האחרונה (לרגע הניצחון)