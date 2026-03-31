פרשת הפצ"רית: בכיר באמ"ן לשעבר בהתבטאות חריגה

בכיר באמ"ן לשעבר התייחס לפרשת הפצ"רית. בדבריו הוא תקף: "הוא ישן טוב מאוד בלילה עם זה שלא חקרו אותה"

אל"מ רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמ"ן, תקף את הרמטכ"ל אייל זמיר וטען: "הוא ישן טוב בלילה עם זה שלא חקרו את הפצ"רית, הוא רמטכ"ל פוליטי".

בנוגע למלחמה בלבנון אמר: "אני רוצה שנקים מוצבים בשטח, זאת הדרך היחידה להגן על התושבים. למה נתניהו, כ"ץ וזמיר לא עושים את זה? הם מבינים מעט מאוד בלחימת יבשה".

נזכיר כי לפני כשלושה שבועות, הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, הודיע על ביטול הגשת כתב האישום נגד חמישה לוחמי כוח 100 בפרשת ההתעללות בשדה תימן - שתועדו לכאורה פוגעים במחבל שנעצר ברצועת עזה בעודו מוחזק במתקן המעצר.