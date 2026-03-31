אירוע כואב: נתניהו סופד ל-4 הנופלים בדרום לבנון

לאחר שהותרו לפרסום שמותיהם של 4 הלוחמים שנפלו בקרב בחזית דרום לבנון, ראש הממשלה נתניהו ספד לארבעה על נפילתם בקרב ושלח את תנחומיו ותנחומיי רעייתו שרה למשפחות.

"לב האומה כולה דואב על נפילתם של ארבעת לוחמי סיירת נח"ל הגיבורים - סרן נועם מדמוני ז"ל, סמ״ר בן כהן ז"ל, סמ״ר מקסים אנטיס ז"ל וסמ"ר גלעד הראל ז"ל" הודיע ראש הממשלה.

"רעייתי ואני, יחד עם כל אזרחי ישראל, שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחות היקרות ומתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים".

נתניהו הבטיח כי קורבנם של הלוחמים לא יהיה לשווא, וכי חיזבאללה יוכה קשות: "לוחמינו האמיצים נפלו למען הגנת ארצנו לאחר שנלחמו בעוז ובמסירות נפש נגד ארגון הטרור חיזבאללה, נמשיך להכות בעוצמה באויבינו כדי להבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון ואזרחי ישראל כולם".

לבסוף, ספד אותם ראש הממשלה נתניהו באופן סופי: "יהי זכרם של גיבורינו ברוך ונצור בליבנו לעד".