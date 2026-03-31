הלחץ על טראמפ גובר: מחירי הדלק מזנקים בארה"ב בעקבות המלחמה

מחירי הדלק בארה"ב רואים עלייה משמעותית מאז תחילת המערכה באיראן אך חצו השבוע רף מחיר נדיר, העלויות צפויות להגביר את הלחץ על טראמפ לסיום המלחמה

בעוד המערכה הצבאית באיראן נכנסת לשבוע החמישי שלה, הנהג האמריקאי מתחיל להרגיש את המחיר בכיס, באופן שגם לנשיא טראמפ יהיה קשה להתעלם ממנו לאורך זמן.

מה שהחל כעלייה הדרגתית עם פרוץ הקרבות בסוף פברואר, הגיע השבוע למספרים מדאיגים מבחינת האמריקאי הממוצע. בעוד מחירי הדלק בישראל נותרו עד כה יציבים, עם עליה צפויה בתחילת החודש של קצת מעל לשקל בודד לליטר, המהווה עליה של כ-14% במחירי הדלק הישירים לצרכן, בארה"ב העליה תלולה בהרבה.

בחודש האחרון ראו מחירי הדלק בארה"ב עליה של קרוב לכפליים, כאשר מחיר הדלק הממוצע בארה"ב זינק מפחות מ-3 דולרים לגלון לפני כחודש, למעל ל-4 דולרים היום, כאשר מדינות בודדות כמו קליפורניה ומדינו נוספות בעלות רמות מיסוי גבוהות כבר מתקרבות ל-6 דולר לגלון, מחירים שהצרכן האמריקאי אינו מורגל אליהם כלל.

עליות המחירים הנוכחיות צפויות להוות את אחד ממנועי הלחץ המשמעותיים ביותר על ארה"ב לסיום המלחמה, לפחות זו הציפייה הטבעית, אך ייתכן כי מכיוון והנשיא טראמפ נמצא בכהונתו השנייה והאחרונה, הוא במקום האידיאלי לעמוד בלחץ עד להשלמת המערכה.