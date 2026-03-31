הותר לפרסום: ההרוג הרביעי בלבנון - גלעד הראל הי"ד

הותר לפרסום שמו של ההרוג הרביעי בקרב של סיירת הנח"ל באזור בית ליף בדרום לבנון: סמ"ר גלעד הראל בן 21, ממודיעין

מבצע שאגת הארי היום ה-31. הותר לפרסום שמו של ההרוג הרביעי בקרב של סיירת הנח"ל בדרום לבנון אתמול.

סמ"ר גלעד הראל , בן 21, ממודיעין מכבים רעות.



מוקדם יותר הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה מחבריו שנפלו בקרב:

- סרן נועם מדמוני (Madmoni), בן 22, משדרות, מפקד צוות בסיירת הנח״ל.

- סמ״ר בן כהן , בן 21, מלהבים.

- סמ״ר מקסים אנטיס (Entis), בן 21, מבת ים.

כוח סיירת הנח"ל נתקל במחבלים

צוות הקרב של חטיבת הנח"ל פועל תחת אוגדה 161 במרחב בית ליף בגזרה המרכזית של דרום לבנון, ליד נבטיה.

אתמול בסביבות השעה 18:30 נתקל כוח של סיירת הנח"ל בחוליית מחבלים של חיזבאללה. במקום התפתח קרב וחילופי ירי בסיומו נפגעו מחבלים, אך גם לוחמים שלנו.

במהלך פינוי הנפגעים, המשיכו המחבלים לירות ואף ירו טיל נ"ט לעבר הכוחות, שהסתיים ללא נפגעים נוספים.

במשך שעה ארוכה התנהל הפינוי בחסות ירי טנקים, ארטילריה וסיוע אווירי.

כאמור, תוצאות הקרב הן קשות קצין ושלושה לוחמים נהרגו: סרן נועם מדמוני, סמ"ר בן כהן , סמ"ר מקסים אנטיס וסמ"ר גלעד הראל הי"ד.

באירוע נפצעו לוחם צה"ל באורח קשה, עוד שני לוחמים באורח בינוני ועוד כמה באורח קל.